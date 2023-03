Tre mesi in più per la Snam sul destino del rigassificatore bis

Snam si è assicurata dal commissario straordinario per il rigassificatore di Piombino, Eugenio Giani altri tre mesi di tempo (fino al 26 giugno), prima di pronunciarsi sulla destinazione della Golar Tundra, una volta terminati i 3 anni di attività nel porto. Giani ha anche aggiunto che in ballo ci sono alcuni siti, tutti offshore, quindi non in banchina, situati nell’Alto Adriatico e nell’Alto Tirreno. "Non in Toscana" ha sottolineato. A Piombino aprono anche la contesa con il governo per le compensazioni, tema che interessa molto anche a Ravenna.

Il ministro Pichetto Fratin ha rassicurato il sindaco de Pascale rispetto al principio che "ciò che va a Piombino andrà anche a Ravenna" che ospita il secondo rigassificatore (BW Singapore), in produzione dalla fine del 2024. La Toscana chiede, in prima istanza, 80 milioni di euro e il governatore spinge sul governo per far presto: sconti in bolletta per residenti e aziende, nuovi impianti di energia rinnovabile, bonifiche, supporto al parco della ValdiCornia. "Per le compensazioni, essenziali per lo sviluppo di Piombino – ha commentato Giani - penso che prevarrà lo spirito di squadra".