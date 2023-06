Tre mici abbandonati "Sì alla sterilizzazione, i gatti non sono rifiuti"

Martedì pomeriggio all’Enpa di Lugo è stato segnalato uno scatolone davanti al cancello di una casa in via Sottofiume a San Lorenzo. All’interno c’erano tre mici di circa un mese. I gattini sono stati subito portati all’infermeria felina e sembrano in buone condizioni di salute. Ora il pensiero, come precisano dall’Enpa va "a quella povera mamma gatta costretta ancora a partorire". E ancora: "In una situazione di emergenza gravissima, data dalle conseguenze della recente alluvione dove tante famiglie sfollate hanno fatto di tutto per mettere in sicurezza i propri animali e non separarsi da loro, ci sono ancora individui che non sterilizzano e si liberano delle cucciolate come fossero rifiuti". Infine dall’Enpa di Lugo chiedono agli abitanti di San Lorenzo e zone limitrofe di fornire informazioni per poter avviare le indagini al 329.3163050 o scrivendo a [email protected]