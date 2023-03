Tre milioni e 350mila euro dai nuovi velox

Ammonta alla cifra di cinque milioni e 650mila euro il totale delle contravvenzioni elevate nel corso del 2022 sul territorio dei sei comuni della Romagna faentina. Come ogni anno, la giunta dell’Unione si è riunita per decidere cosa finanziare con quei fondi: quest’anno la deliberazione è particolare rispetto alle annate precedenti, in virtù del debutto di nuovi sistemi di rilevazione della velocità – sulla provinciale riolese-casolana e sulla circonvallazione faentina – che hanno portato nelle casse dei vari Comuni veri e propri ‘tesoretti’. Dei cinque milioni e 650mila euro del totale, ben tre milioni e 350mila euro arrivano dagli autovelox posizionati sulla Casolana e sulla circonvallazione, ovvero quelli installati l’anno scorso. Appena due milioni e 300mila euro provengono dalle restanti violazioni del codice della strada.

Dal 2010 la legge stabilisce che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti è destinata a interventi di sostituzione, ammodernamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente (in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè al 12,5% del totale) e al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (anche qui in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale).

Non tutti quei cinque milioni e mezzo di euro potranno essere reinvestiti per la sicurezza stradale, in quanto 430mila sono di spettanza della Provincia – provenendo da multe comminate su strade provinciali –, 160mila euro andranno riconosciuti ai concessionari e 570mila sono destinati alle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi, mentre un milione e 270mila sono accantonati come fondo per crediti di dubbia esigibilità.

Entrando nel dettaglio, dei tre milioni e 350mila provenienti dalle multe per eccesso di velocità un milione e 800mila euro del totale verranno vincolati alle attività legate alla sicurezza stradale, mentre dei due milioni e 300mila derivanti dalle altre violazioni saranno reinvestiti 700mila euro: il totale a destinazione vincolata è dunque pari a due milioni e mezzo di euro. "La giunta dell’Unione – si legge nel documento – ha deliberato di destinare la totalità dei proventi di spettanza dell’Ente al miglioramento della sicurezza nella circolazione stradale, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti deboli della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade".

