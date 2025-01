Tre milioni e mezzo alle imprese ravennati

Dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna 3,5 milioni nel 2025 – dopo i 6 milioni erogati tra 2023 e 2024 - per la crescita delle imprese del territorio, con l’obiettivo di uno sviluppo duraturo e sostenibile. Sono queste le misure approvate nelle scorse settimane dal Consiglio dellìente camerale. Scorrendo nel dettaglio il Piano degli interventi (sono 8 le priorità strategiche), particolare evidenza assumono i progetti e i contributi alle imprese per nuove assunzioni, l’elaborazione di piani di rilancio aziendale e di riposizionamento strategico, l’inserimento di manager a tempo, l’internazionalizzazione e il supporto all’export, la candidatura di progetti sui fondi europei, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, la creazione di reti, progetti di ricerca e per la diffusione delle tecnologie Impresa 5.0.

"Le imprese sono il cuore pulsante delle nostre comunità che cerca continuamente nuove strade per ricominciare a correre". Così Giorgio Guberti, presidente della Cdc, che ha aggiunto: "Il lavoro resta la vera priorità e il mondo dell’impresa conosce bene il valore del lavoro e dell’impegno quotidiano, che è fonte non solo di migliori prospettive di reddito ma anche di partecipazione sociale e sviluppo personale". Peraltro, l’11 ottobre 2024 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha istituito la Zona logistica semplificata, che permetterà alle imprese emiliano-romagnole - già insediate o di prossimo insediamento - di accedere alle semplificazioni amministrative e alle agevolazioni previste in relazione agli investimenti realizzati sul territorio, nonché al nuovo credito d’imposta.

"Si tratta – conclude Guberti – di un’opportunità da non perdere". Il Consiglio inoltre, su proposta della Giunta, ha stanziato specifiche risorse per la promozione della parità di genere, la vigilanza sui mercati e sui prodotti a tutela dei consumatori, la valorizzazione del "prodotto turistico" ferrarese e ravennate, il maggior utilizzo degli strumenti di risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, il potenziamento delle procedure per la composizione negoziate delle crisi d’impresa, la valorizzazione dei brevetti internazionali e il ricambi generazionale. Infine, il mercato del lavoro. Secondo la Cdc a guidare la domanda di lavoro, nel primo trimestre di quest’anno, sono le imprese turistiche, seguite dal commercio e dalle costruzioni. In flessione, invece, le previsioni dell’industria manifatturiera e dei servizi alle imprese. Giorgio Costa