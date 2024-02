Tre milioni e mezzo per la Chiesa del Carmine

Vale tre milioni e 500.000 euro il progetto di ristrutturazione che interessa il complesso della Chiesa del Carmine di Lugo. Al momento di concreto non c’è nulla, soltanto lo schema di accordo approvato in giunta fra il Comune e la Prefettura di Ravenna, necessario per regolare i rapporti reciproci in merito alla realizzazione dei lavori.

La proprietà del complesso del Carmine infatti appartiene al Fec, il Fondo Edifici di Culto che dipende direttamente dal Ministero degli Interni di cui la Prefettura è emanazione diretta sul territorio. In base all’accordo, il Comune di Lugo avrà il ruolo di "stazione appaltante", quindi si occuperà, nel caso in cui il progetto già definito, sia finanziato, di gestire tutta la parte relativa ai bandi e all’assegnazione degli appalti. Gli interventi previsti, sono finalizzati a mettere in sicurezza il complesso e, in particolare, la Chiesa detta del Carmine, dedicata a Sant’Ilaro patrono di Lugo, oggetto di culto da parte della cittadinanza, la Sagrestia ed il Campanile. Durante i sopralluoghi effettuati infatti, sono stati messi in evidenza i rischi dovuti al processo di degrado che potrebbero impattare sulle aree pubbliche del centro storico che contornano il complesso, tra piazza Fabrizio Trisi e via Francesco Baracca. Sulla base delle valutazioni fatte nel documento elaborato per valutare le varie alternative progettuali, è stato redatto al momento un progetto di massima che potrebbe diventare esecutivo.

Il cantiere andrebbe ad agire sulla struttura per eliminare le vulnerabilità sismiche e l’umidità che da decenni affligge le murature del complesso monumentale e non solo e per realizzare un impianto di riscaldamento a pavimento da collegare alla centrale termica già presente.

Inoltre è previsto il recupero degli elementi artistici ed architettonici che contraddistinguono la chiesa. Nello specifico si tratta delle decorazioni parietali, dei soffitti e delle opere d’arte mobili presenti all’interno della chiesa.

A questo intervento se ne affiancherebbe un altro, di assistenza archeologica finalizzata alla sola ricerca del vecchio pavimento cinquecentesco e delle 25 lapidi sepolcrali.

La Chiesa di S. Ilaro è già stata protagonista di alcuni interventi di restauro finanziati da raccolte private di fondi. E’ il caso del ripristino della cappella dedicata a S. Ilaro, inaugurata qualche mese fa, finanziato da un service del Club Lions locale che ha permesso, in precedenza, anche di intervenire su alcuni dipinti.

