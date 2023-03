Tre poeti per ricordare Nadiani

Tre poeti per Giovanni Nadiani. è il titolo dell’incontro che si tiene oggi alle 17.30 alla Bottega Bertaccini di Faenza nel giorno in cui avrebbe compiuto 69 anni. "Purtroppo ci ha lasciato troppo presto – spiegano dalla Bottega – ma il suo lavoro di poeta, scrittore, traduttore, performer e agitatore culturale continua ad accompagnarci. Nei prossimi mesi vedrà la luce una importante antologia delle sue poesie in dialetto romagnolo, curata da Giuseppe Bellosi e pubblicata da Il Ponte Vecchio di Cesena". All’incontro parteciperanno Giuseppe Bellosi, Agnese Fabbri e Francesco Gabellini. Letture di Cristina Vespignani. Alla chitarra Chris Rundle. I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione allo 0546 68171.