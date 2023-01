Tre progetti locali a ’Music is the best’

Entra nel vivo stasera al Bronson di Madonna dell’Albero ’Music is the best’, il concorso di scouting lanciato da Panico Concerti per sostenere e dare forza alla scena musicale indipendente. Sono 24 i progetti selezionati per partecipare al contest, partito a gennaio. Stasera al Bronson saliranno sul palco Taistoi (Milano), Don’t Fuck With Us (Ravenna), Sidstopia (Ravenna) e CousCous a colazione (Ravenna). Durante il concerto una giuria tecnica esprimerà una valutazione per selezionare gli otto nomi che accederanno alla semifinale. Apertura porte alle 21, inizio concerto alle 21.30. Ingresso a offerta libera.