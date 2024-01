Tre progetti per crescere. Santa Teresa guarda al futuro

Un nuovo dormitorio, l’ampliamento della Casa della Carità San Giuseppe e l’apertura di un Ambulatorio della solidarietà. Sono questi i tre progetti che l’Opera di Santa Teresa di Ravenna sta portando avanti nel tentativo di dare una risposta alla crescita esponenziali delle persone bisognose e fragili. "Spesso si dà la colpa al Covid e alle crisi economiche – spiega Filippo Botti, responsabile delle Attività istituzionali – ed è difficile dare una risposta. Ma di fatto la povertà non solo è in aumento ma ha cambiato volto negli ultimi anni. Non riguarda più solo i clochard, i cosiddetti senza tetto, e chi è abituato a vivere ai margini, ma un po’ tutti: le donne sole con figli, le famiglie che non riescono più a coprire le spese, persone ben istruite e con un buon passato lavorativo a cui qualcosa è andato storto da un certo momento in poi".

L’idea di ampliare la Casa delle Carità di via Santa Teresa 8 e di aprire un nuovo dormitorio cittadino è maturata nel 2022, subito dopo l’inaugurazione dell’Emporio della carità Don Angelo Lolli, il più grande della città, in via Narsete 71 a Ravenna. Non a caso, quest’anno, il ricavato della lotteria di beneficenza del ‘Carnevale dei ragazzi 2024 – Città di Ravenna’ è destinato a questo grande progetto.

Nel tempo la casa, che attualmente può ospitare fino a 25 persone, è diventata una piccola comunità dove gli ospiti selezionati vivono gratuitamente e per un periodo transitorio di circa tre mesi, in attesa di trovare una sistemazione definitiva. Sula base della storia personale dell’ospite, in sinergia con la Caritas diocesana e i Servizi sociali del Comune di Ravenna, vengono attivati percorsi paralleli per riabilitare queste persone e garantire loro il più veloce reinserimento nella società. "L’obiettivo è di far salire la capienza da 25 a oltre 100 posti – spiega il responsabile Attività istituzionali dell’Opera di Santa Teresa –. Per questo stiamo ristrutturando il piano secondo e terzo dove saranno ricavati altri 60 posti. Nel computo totale ci sono anche i 25 posti del primo piano, attualmente riservati agli studenti universitari a seguito di un accorgo con Ergo. Sempre all’interno della struttura, ma in un’area separata, realizzeremo anche un nuovo dormitorio di 14-18 posti per far fronte all’emergenza contingente ed estemporanea".

Il nuovo dormitorio dialogherà con quello ormai storico di San Rocco, che ha una capacità ricettiva di 21 posti letto. I lavori, per un importo di circa 500 mila euro, dovrebbero concludersi entro il 2024. Sarà attivo già da fine aprile invece, con molta probabilità, il nuovo Ambulatorio della solidarietà che sorgerà sempre nei locali dell’Opera di Santa Teresa. Un’iniziativa nata grazie a Stefano Falcinelli, presidente dell’Ordine dei medici di Ravenna, e che prevede il supporto della Croce Rossa Italiana, Caritas, Ravenna Farmacie e tanti altri attori che hanno contribuito in modo personale come Ravenna 33 e Polo sanitario Santa Teresa del Bambino Gesù. "Sarà infatti attivo – ricorda Botti – grazie alla disponibilità come volontari di alcuni medici di famiglia e ospedalieri. Lo scopo è quello di dare una prima risposta sanitaria a chi fa più fatica ad accedere ad altre strutture. Per esempio, persone senza fissa dimora che non hanno la residenza o persone che non avrebbero i requisiti per accedere gratuitamente. Inizialmente, sarà aperto una giornata a settimana su programmazione".

Roberta Bezzi