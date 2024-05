Tre ragazzi d’oro. Premiati da Mattarella i volontari distintisi durante l’alluvione

ieri mattina al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a sei giovani romagnoli l’attestato d’onore di ’Alfiere della Repubblica’ per quanto fatto nei drammatici giorni dell’alluvione. Tre sono i ragazzi della provincia che si sono distinti, ecco i loro profili e la motivazione del riconoscimento.

Guido Betti (nato nel 2005), residente a Ravenna, "per l’energia e la visione innovativa con cui ha contribuito alla realizzazione di una piattaforma informatica, che ha consentito di organizzare più di 6 mila volontari nelle operazioni di soccorso alla popolazione colpita dall’alluvione in Emilia Romagna".

Letizia Galletti (classe 2004), residente a Lugo, "per aver portato sollievo con la sua musica a tante persone costrette ad abbandonare la propria abitazione a seguito della recente alluvione in Emilia-Romagna".

Matteo Violani (classe 2006), residente a Faenza, "per il servizio di volontariato prestato in occasione dell’alluvione che ha colpito la sua città. Il suo impegno costituisce un esempio di cittadinanza attiva e simboleggia la resilienza di una intera comunità".

Alla cerimonia era presenta anche il sindaco nonché presidente della provincia Michele de Pascale: "Un grande onore per tutta la nostra comunità – ha dichiarato – . Grazie Presidente per aver riconosciuto il fondamentale contributo di tutti questi ragazzi e ragazze in un momento di grande necessità per la nostra comunità. I giovani romagnoli (e non solo) hanno dimostrato grande generosità, passione e senso di responsabilità, mettendosi a disposizione di chi aveva bisogno di aiuto, con la tecnologia, testa, cuore, braccia e badile".

Sono stati premiati anche la forlivese Valeria Frasca, il cesenate Abderrahim Ben Rhouma e Selim Ayach di Gatteo Mare.