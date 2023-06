Tre trattori al Comune dalla Sdf

La multinazionale Sdf, con sede a Treviglio (Bergamo), tra i principali produttori di trattori e macchine agricole, ha consegnato al Comune di Conselice tre trattori a marchio Same e Deutz-Fahr per contribuire al ripristino del territorio duramente colpito dall’emergenza alluvione in Emilia Romagna.

La consegna dei nuovi mezzi agricoli in comodato d’uso gratuito risponde tempestivamente all’appello lanciato dal Comune di Conselice. Nel dettaglio, due trattori Same Virtus 135 RVshift saranno utilizzati per rimuovere il fango e i rifiuti ancora ampiamente presenti nell’area, mentre il trattore Deutz-Fahr 3060 sarà impiegato per ripulire con l’ausilio della pala.