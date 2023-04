Tre vittime del Covid-19

Nella settimana che va dal 31 marzo al 6 aprile si sono registrati 107 casi di contagio da Covid-19 nella provincia di Ravenna, un numero sensibilmente basso. Non sono però mancati i decessi: tre.

Questa la distribuzione dei decessi in Regione: 4 in provincia di Parma,1 in provincia di Modena, 6 in provincia di Bologna, 3 in provincia di Ferrara, 3 in provincia di Ravenna, 2 in provincia di Rimini. A Ravenna i ricoverati in terapia intensiva sono quattro, due in più rispetto alla scorsa settimana.

L’età media dei nuovi positivi in Regione è di 57,3 anni.