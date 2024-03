’Trecce di coraggio’, un progetto contro i tumori

‘Dona i tuoi capelli, dona coraggio’. Questo lo slogan del progetto ‘Trecce di coraggio’, realizzato da Confartigianato della provincia di Ravenna in collaborazione con la Lega italiana lotta contro i tumori, e riguardante la possibilità di donare i capelli per la realizzazione di parrucche da assegnare ai malati oncologici. Un’idea partita da lontano, interrotta dal Covid e poi ripresa, per cercare un percorso che potesse dare certezza sul buon esito delle donazioni.

La convenzione che Lilt ha stipulato a livello nazionale con l’impresa Cortese Intermediazioni consente proprio di verificare la bontà del percorso. Ogni 3 kg di capelli donati, la Lilt di Lugo riceverà una parrucca che poi l’Oncologia di Lugo assegnerà ad un malato. Si tratta di un’iniziativa molto importante a sostegno delle pazienti oncologiche che, a causa dei trattamenti medici, sono costrette ad affrontare l’effetto collaterale più temuto, la caduta dei capelli.

Le imprese del benessere sono da sempre molto attente a tutte queste tematiche. Sono già ben 55, al momento, i saloni che nella nostra provincia hanno aderito a questa iniziativa e che quindi espongono la vetrofania con il logo ‘Trecce di coraggio’ realizzato da Ivi Adv Agency. Uno degli obiettivi di questo progetto è anche quello di diffondere l’informazione che, anziché buttare via i capelli tagliati con ciocche di almeno 30 cm, c’è la possibilità di donarli, facendo del bene agli altri. Centri di raccolta saranno gli uffici di Confartigianato, mentre la Lilt si occuperà di gestire la spedizione.

"Confartigianato – ha detto Marilena Sigillo, presidente provinciale di Confartigianato Benessere – crede molto in questo progetto, che finalmente risponde ad una esigenza molto sentita da noi acconciatori, con il plus di avere un meccanismo che ci consente di avere la prova che le donazioni vanno a buon fine".