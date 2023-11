Tredici centauri per la polizia. La sicurezza viaggia su due ruote

Sono 13 gli agenti della Polizia di Stato di Ravenna che hanno conseguito a Bologna l’abilitazione alla moto conduzione finalizzata al rilascio del certificato 1, ossia la patente di guida per i motocicli in uso alla Polizia di Stato. Il corso di formazione, voluto dal Questore Lucio Pennella, è stato seguito a Ravenna da istruttori di comprovata esperienza in forza alle sezioni di Polizia stradale e Ferroviaria. I sei neo-motociclisti saranno destinati ai servizi di prevenzione della criminalità sulle strade cittadine, mentre i sette centauri della Polstrada verranno impiegati nelle attività di vigilanza stradale della provincia ravennate e nei servizi di scorta alle gare ciclistiche e negli altri per la sicurezza della circolazione tipici della Specialità.