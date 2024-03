Tredici milioni di lavori nelle scuole superiori

Ammontano a tredici milioni di euro gli interventi a firma Pnrr nelle quattro scuole superiori che sorgono nel comune di Faenza. Si tratta, più nello specifico, di sette diversi interventi: fra questi l’adeguamento sismico delle due sedi dell’Istituto tecnico Bucci, quella in centro storico e quella in via Camangi, rispettivamente per un milione e 200mila euro e per tre milioni di euro; del primo stralcio dell’adeguamento sismico dell’Istituto tecnico Oriani, per due milioni e 300mila euro; dell’abbattimento e della ricostruzione della palestra dell’istituto Persolino-Strocchi, nota anche come ‘palestra del Succovit’, per tre milioni e 200mila euro. Tre i filoni delle operazioni in corso al liceo Torricelli-Ballardini: il miglioramento sismico della sede del Linguistico in via Pascoli, per un milione e 540mila euro, e dei due diversi lotti del primo stralcio del miglioramento sismico della sede di via Santa Maria dell’Angelo 48, occupata in prevalenza dagli studenti dello Scientifico. Dei sette interventi alcuni furono messi in cantiere prima dell’era-Pnrr e poi confluiti nel piano, ad esempio sfruttando risorse della Banca europea degli investimenti, del piano Province e città metropolitane o di quello per l’edilizia scolastico regionale; l’ammontare totale messo in campo dalla Provincia ammonta a un milione e 230mila euro.

Le due operazioni più ambiziose sono senz’altro la completa ricostruzione della palestra del Persolino-Strocchi – che diventerà omologata dal Coni per basket e volley, oltre che energicamente più efficiente, in modo da poter produrre energia, attraverso i pannelli solari, per il resto della scuola – e la ristrutturazione di un’ala prima non utilizzata del liceo Torricelli, che consentirà all’istituto di disporre di quattro nuove aule e soprattutto di una nuova biblioteca. "Si chiude finalmente la follia tutta italiana che per un decennio, complice l’azzeramento dei fondi alle Province, ha reso impossibili gli investimenti su scuole e strade – fa notare il presidente della Provincia e sindaco di Ravenna Michele de Pascale –. Sarà il tempo a chiarire la destinazione finale di alcuni di questi e di altri ambienti già a servizio delle scuole. Il crollo demografico cui stiamo per assistere avrà pesanti ripercussioni nel numero di iscritti alle scuole superiori: questi istituti vedranno probabilmente al loro interno classi meno folte, un numero più elevato di laboratori, e maggiori spazi per gli studenti che hanno bisogni educativi speciali".

Anche per questo è prematuro immaginare per quanto a lungo la sede del liceo Classico continuerà a far parte della galassia del Torricelli-Ballardini: "Valutazioni che faremo nei prossimi anni – precisa il sindaco Massimo Isola –. Per ora diciamo che grazie al Pnrr l’Italia è tornata a investire nell’educazione, che è alla base della coscienza critica di cui molti oggi hanno paura". Il taglio del nastro nelle varie sedi delle scuole è vicino: "i lavori – spiega la consigliera provinciale Maria Luisa Martinez – andranno terminati fra settembre e dicembre 2025".

Filippo Donati