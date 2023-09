Tremila cd e centinaia di spartiti. Alla Malerbi la sala ascolto Emiliani

Tremila cd musicali, 600 volumi, centinaia di spartiti e 23 litografie. Numeri che danno la dimensione dell’importante donazione ricevuta dalla città di Lugo da parte degli eredi di Giovanni Emiliani, lughese nel cuore e romano di adozione. Per onorarla al meglio e mettere a disposizione dei cittadini l’enorme patrimonio musicale raccolto da Emiliani, da ieri la scuola di musica Malerbi ha attivato, dedicandogliela, una sala per l’ascolto. Emiliani, deceduto un anno fa, è stato il fondatore, nel 1999, dell’associazione ‘Amici del teatro Rossini’ che ha presieduto fino al 2018. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, oltre alle istituzioni locali, anche i familiari. "È stata la sua passione per il mondo della cultura, del teatro e della musica a spingerlo a fondare l’associazione – spiega Guido Neri, attuale presidente degli ‘Amici del teatro Rossini’ –. Giovanni è sempre stato considerato da tutti, e in primis da se stesso, un lughese doc. Lo era anche perché il nonno materno era il gestore della vecchia trattoria ‘Del fiorellino’, di fronte alle attuali poste, dove fu inventato il Giro di Romagna e fondato il Baracca calcio, mentre l’altro nonno, Paolo Emiliani, violoncellista, fu colui che donò il violoncello di Francesco Baracca al museo a lui dedicato. Quando tornava a Lugo cercava sempre di far coincidere la partenza con il mercoledì per fare un giro in piazza, al mercato e comprare la forma per il ripieno dei cappelletti".

Nel 2017 Emiliani fu protagonista di un’altra importante donazione, quella di una biografia particolarmente rara di Gioachino Rossini, pubblicata in tre volumi a inizio ‘900. "La sala di ascolto in cui sono collocati i cd della donazione – ha sottolineato Giovanni Barberini, direttore del teatro – entrerà a far parte della scuola e della città. In quelle migliaia di cd c’è la storia della musica. Per la scuola Malerbi si tratta di una donazione di altissimo livello, che le permette di effettuare un salto di qualità. Oltre a essere utilizzata dagli allievi, che potranno così effettuare una delle attività fondamentali per un musicista, ascoltare per interiorizzare, la sala sarà oggetto di una serie di iniziative, serate in cui organizzeremo incontri con gli artisti". I 600 volumi, sempre parte della donazione saranno invece custoditi nella biblioteca Trisi in modo da creare, come ha sottolineato la direttrice Maria Chiara Sbiroli, "un fil rouge che unisce la biblioteca alla scuola di musica". "Ho sempre avuto una forma di deferenza nei confronti di Emiliani – ha ricordato il sindaco di Lugo e presidente della Fondazione teatro Rossini, Davide Ranalli –. Quello che è successo oggi lo possiamo definire come un atto d’amore nei confronti della sua città, la volontà di non essere dimenticato lasciandole ciò che lui più amava. Per la scuola Malerbi tutto questo si traduce in una ulteriore opportunità di crescita".

Monia Savioli