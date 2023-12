"Tremila panettoni sfornati. Successo del piccolo laboratorio"

"Per un piccolo laboratorio come il nostro, l’aver venduto in poco più di un mese oltre 3mila panettoni non può che essere motivo di grande soddisfazione. Un numero davvero elevato, che va oltre ogni più rosea previsione". Sono le parole di Andrea Brunelli, titolare de ‘Le Terre del Bio’, agriturismo a Villa Pianta di Alfonsine. Oltre a un ristorante che propone cucina tipica romagnola l’agriturismo comprende anche un piccolo laboratorio di panetteria, dove "i nostri fornai-pasticceri – spiega Brunelli –, oltre che a preparare prodotti da forno nelle settimane che precedono le festività natalizie sfornano ogni giorno oltre cento panettoni, tutti fatti a mano. A fine 2020, ossia il primo anno in cui è iniziata la produzione ne sfornammo circa 1500 e da allora è stato un continuo crescendo: 2mila nel 2021, circa 2200 lo scorso anno e già oltre 3mila quest’anno. Il più gettonato continua ad essere il panettone tradizionale, il cui impasto artigianale è farcito uvetta, mandorle e rum. Anche alla luce degli ottimi riscontri, Andrea ha deciso di donare panettoni tradizionali ad alcune scuole di paesi limitrofi.

Luigi Scardovi