"Treni a Castel Bolognese, ora una petizione"

Il cordinamento dei comitati sul quadruplicamento della ferrovia Bologna-Castel Bolognese torna all’attacco sul progetto. E lancia una petizione aperta a tutti i cittadini, per chiedere che Rete ferroviaria italiana e la Regione Emilia-Romagna e Rfi "ascoltino le proposte tecniche alternative già illustrate da esperti di grande e indiscussa competenza". Intanto il consigliere regionale del gruppo misto Marco Mastacchi ha depositato una nuova interpellanza, con la richiesta di audizione in commissione coi i tecnici chiamati dai comitati tra cui l’ingegner Eugenio Milizia, e i tecnici della Regione e di Rfi.

Per il coordinamento dei comitati guidato da Armando Martignani, infatti "nonostante l’evidenza dei fatti, la politica continua a restare arroccata sulle proprie posizioni, difendendo un progetto nato vecchio e fuori luogo". Martignani fa presente che la richiesta di quadruplicamento "risale agli anni 2019-2021 un’epoca ferroviaria ormai superata. Nel 2023 è stato approvato e finanziato dal Pnrr il sistema Ertms-Etcs, che sarà operativo sulla tratta entro il 2031 e che raddoppia la capacità della linea senza necessità di nuovi binari o viadotti invasivi. Continuare a spingere su un progetto anacronistico significa sprecare risorse pubbliche, aggravare l’impatto ambientale e ignorare il progresso tecnologico già in corso".

Esistono "alternative più moderne, sostenibili e condivise, perfettamente compatibili con gli standard europei e con la sicurezza del traffico ferroviario". Entrando nei particolari, il coordinamento insiste sul deviare il traffico merci proveniente da Rimini, a Faenza in direzione Lugo, Lavezzola. Intercettati i convogli provenienti dal porto di Ravenna, veicolarli verso Ferrara per Tarvisio e verso Poggio Rusco per Verona-Brennero. Per il traffico passeggeri la soluzione individuata sarebbe di applicare sull’attuale rete storica a due binari le tecnologie del sistema europeo Ertms l2 per le linee e Ertms Hd per il nodo, "per ottenere un aumento della capacità della linea storica Bologna-Castel Bolognese. Un risultato non ottenibile con il quadruplicamento", tornano a dire i comitati. Quanto alla sostenibilità, bisognerebbe prevedere barriere antirumore lungo tutto il percorso.