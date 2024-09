Treni, danni alla linea tra Faenza e Marradi Ripresa circolazione ferroviaria tra Portomaggiore e Ravenna dopo maltempo. Linee riaperte, tratta Castel Bolognese - Russi ancora chiusa. Bus attivati per collegamenti. Danneggiata infrastruttura tra Faenza e Marradi, in corso valutazioni per riattivazione.