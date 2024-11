Treni di nuovo fermi sulla Faentina: "Servizio indegno, rimborsate"

La circolazione ferroviaria fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, è stata di nuovo sospesa ieri a seguito della segnalazione del Sistema di allertamento nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge. "La riattivazione del servizio è prevista ad allarme rientrato – spiega Rete Ferroviaria Italiana – dopo i controlli all’infrastruttura". Le corse sostituive con bus in viaggio tra Marradi e Faenza – con prevedibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale – non hanno placato la frustrazione dei sindaci, ormai a livelli record. Il primo cittadino di Marradi Tommaso Triberti – che è presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello ma si è in qualche modo trasformato anche nella voce dei residenti di San Cassiano e San Martino in Gattara – è ormai all’esasperazione, così come i suoi concittadini e conterranei: "Quotidianamente – protesta Triberti – tanti studenti e lavoratori non riescono a raggiungere le scuole e i posti di lavoro: è successo di recente per ben due giornate. È inammissibile. Il trasporto ferroviario sulla Faentina non è un servizio, ma ormai un disservizio quotidiano". Il sindaco marradese alza ulteriormente la posta: "Non essendo più di fatto un servizio degno di questo nome – incalza Triberti – chiediamo alla Regione Toscana (che gestisce la linea, ndr) di prevedere la sospensione degli abbonamenti e il rimborso totale di quelli già pagati. I rimborsi finora erogati sono irrisori e non tengono conto della realtà".

Ogni giorno sono circa 1.850 i pendolari che da Marradi e dagli altri comuni toscani si muovono verso Firenze; leggermente meno quelli in viaggio quotidianamente sul lato romagnolo della linea. Se per i toscani il treno, pur con i suoi ritardi, rappresenta una scelta obbligata considerando la quasi impossibilità di raggiungere Firenze in auto, sul tratto brisighellese a incombere come una spada di Damocle sono i danni alla provinciale all’altezza di San Cassiano, che costringeranno la Provincia a mettere in campo interventi quasi senza precedenti con l’obiettivo di ancorare la strada alla roccia. Un investimento notevole che comporterà inevitabilmente disagi. Rfi ha più volte rassicurato i pendolari: è fuori discussione qualunque ipotesi di dismissione della linea, altrimenti l’azienda non avrebbe investito di recente 15 milioni di euro per il sistema Sanf per il monitoraggio delle frane. Rassicurazioni che tuttavia, come direbbero gli anziani abitanti dell’Appennino, "non fanno partire il treno".

f.d.