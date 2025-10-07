Treni Faenza – Marradi, il sindaco di Brisighella alla Regione: “Basta ritardi e cancellazioni, siamo esasperati”

Brisighella (Ravenna), 7 ottobre 2025. "Dopo mesi di appelli inascoltati la comunità della Valle del Lamone è ormai esasperata per i continui disservizi che interessano studenti, genitori e pendolari da Marradi a Faenza, passando per Brisighella".

Si apre così la lettera attraverso la quale il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, si fa nuovamente portavoce delle problematiche che stanno continuando ad affrontare i pendolari della linea ferroviaria Marradi-Faenza.

Gli appelli per il funzionamento della linea ferroviaria

Già lo scorso mese di settembre il primo cittadino aveva inviato una lettera a Rete Ferroviaria Italiana (società delle infrastrutture del Gruppo FS) e alla Regione Toscana per chiedere un intervento, mentre questa volta si rivolge alla Regione Emilia-Romagna e in particolare a Irene Priolo, assessora a Mobilità e Trasporti, e a Isabella Conti, assessora alla Scuola.

Ritardi, cancellazioni: quali sono le conseguenze

“Il servizio – osserva il sindaco – è precipitato in una spirale di inefficienze quotidiane: ritardi cronici, cancellazioni improvvise, passeggeri fatti scendere dai convogli, comunicazioni carenti sui servizi sostitutivi e, alle volte, mancanza ingiustificata di questi ultimi. Il tempo di percorrenza è notevolmente incrementato rispetto al passato, con pesanti ripercussioni per gli studenti in termini di lezioni perse che gli istituti scolastici non giustificano più. A tal proposito le famiglie della Valle del Lamone chiedono un intervento urgente delle autorità competenti".

Pederzoli conclude rimarcando “la necessità di intervenire anche per chiedere alle scuole di continuare a giustificare gli studenti che accedono alle lezioni con ritardo a causa dei problemi legati ai trasporti”.