Da dicembre persistono gravi e continui ritardi sulla linea Bologna-Rimini via Ravenna: si parla di ritardi di 20, 25, 30 minuti su viaggi di simile durata, ogni giorno. Ovviamente non ho mai sentito spiegazioni né scuse, né tantomeno visto un rimborso (il regolamento prevede zero rimborso sotto i 60 minuti e per biglietti da meno di 16€, cosa quasi impossibile per un regionale!). Stasera (ieri; ndr) ho impiegato 40 minuti per Ravenna - Cervia, tratta da 19 minuti. Le cause? Sempre le solite: linea ferma al 1860, lentissima, a binario unico e con decine di passaggi a livello, nessun binario di scambio (in particolare a Classe, rimosso con molta lungimiranza...), orari fatti al massimo risparmio (12 minuti a Bologna tra l’arrivo di un treno e la ripartenza di quello dopo, basta un ritardo di 5 minuti affinché salti tutto dato che il macchinista deve uscire, camminare, rientrare all’altra estremità, rimettere in moto la motrice). In sostanza basta che un solo treno faccia ritardo per avere un effetto domino fino a fine giornata. Le soluzioni sono semplicissime e anche a basso costo. E non mi so venga a raccontare che introdurre una “pausa” di mezz’ora a Bologna o rimettere 100 metri di traversine a Classe rovinerebbe i bilanci pubblici. La verità è che alla Regione – appaltante di questi disastrati e vergognosi servizi – non importa nulla di tutto ciò che non è Bologna città, al di là degli slogan pietosi sulla mobilità green.

Filippo Tomasi