Treni e alluvione a Ravenna, riaperta la linea ferroviaria fra Castel Bolognese e Lugo

Ravenna, 16 giugno 2023 – È stata riaperta ieri mattina la linea ferroviaria fra Castel Bolognese e Lugo, chiusa dal 3 maggio scorso a causa dei danni provocati dalla prima alluvione, poi pesantemente aggravati dalla inondazione successiva.

La linea ferroviaria devastata tra Bagnacavallo e Russi (Scardovi)

Il tratto compreso fra Lugo e Russi riaprirà sabato 17 giugno. Lo slittamento di due giorni è stato determinato dal rinvenimento, durante le operazioni di ripristino, di un residuato bellico per la cui rimozione è stato necessario sospendere temporaneamente le attività del cantiere. "Fra Castel Bolognese e Russi – si legge nella nota – sono stati numerosi i punti in cui i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana - capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato - insieme alle ditte appaltatrici sono intervenuti per la ricostruzione, dopo che la forza dell’acqua aveva eroso il terreno e trascinato via il pietrisco su cui poggiavano i binari. È stato necessario intervenire anche sui cavi di interfaccia con i sistemi di circolazione".

La ripresa del traffico ferroviario avverrà con gradualità, come previsto dalle norme in caso di realizzazione di nuove infrastrutture: giovedì 15 e venerdì 16 giugno: riprende il servizio con treno fra Castel Bolognese e Lugo; rimangono i bus sostitutivi fra Lugo e Russi. I Regionali Bologna – Ravenna continuano a percorrere l’itinerario via Faenza; dal 17 al 25 giugno il servizio con treno si estende fino a Russi; i Regionali Bologna – Ravenna continuano a percorrere l’itinerario via Faenza. Dal 26 giugno ripristinata l’intera offerta fra Bologna e Ravenna via Castel Bolognese".