Treni, servizi a due velocità. Con lavori e disagi sulla linea. Classe torna a pieno regime

Finalmente arrivano buone notizie per la stazione ferroviaria di Classe. Per lavori di manutenzione programmati alle infrastrutture della linea Bologna-Ravenna-Rimini, Trenitalia ha annunciato disagi, disservizi, modifiche e cancellazioni all’orario dei treni dal 26 febbraio al 15 marzo. In realtà, nella frazione, il problema si è trasformato in un’inaspettata opportunità per la stazione cittadina di via Classense, perché durante questo periodo la maggior parte delle corse giornaliere in transito vi sta svolgendo regolare fermata di salita e discesa.

In tal modo il servizio, pur contando su un solo binario, è ritornato efficiente come lo era prima delle numerose soppressioni del 2018, con treni sia in direzione Sud che in direzione Ravenna centro praticamente ogni ora.

Purtroppo, nella bacheca della stazione è esposto solamente l’orario in vigore fino a giugno 2024 senza le variazioni del periodo ma tutte le informazioni sono riportate sul sito di Trenitalia. Con la chiusura dei servizi igienici, della sala di attesa e le perdite dalla tettoia sul marciapiede, restano le carenze dei servizi al fabbricato viaggiatori inoltre prosegue il degrado circostante con rifiuti ingombranti nell’ex lato merci e alla pensilina fino al 2015 a servizio dei binari 2 e 3 ma, nel frattempo, l’utenza almeno può usufruire di un comodo trasporto ferroviario.

Marco Beneventi