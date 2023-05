Treni sospesi "Autobus sostitutivi, tanti disagi: spesso accumulano ritardi"

In questi giorni sono non pochi i disagi che stanno riscontrando anche le numerose persone che, per motivi di studio o di lavoro, utilizzano i mezzi pubblici. Disagi legati al servizio dei 36 autobus sostitutivi fra Castel Bolognese e Ravenna (e ritorno), a seguito della sospensione (predisposta da Trenitalia Tper) della circolazione dei treni fra Lugo e Russi (linea Castelbolognese – Ravenna), a causa dei pesanti danni all’infrastruttura ferroviaria in territorio bagnacavallese. Danni che hanno interessato circa 1800 metri di binario e un ponte ferroviario per oltre due milioni di euro. Tra le persone interpellate nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Lugo dove è presente la fermata dei bus sostitutivi, uno studente osserva che "i disagi purtroppo non mancano. Tanto per citare un esempio, martedì scorso il bus sostitutivo che dalla mia abitazione di Russi doveva portarmi a scuola qui a Lugo ha impiegato circa mezz’ora, anziché i 16 minuti che leggo nella tabella degli orari. Sempre qualche giorno fa il bus dell’una era in ritardo anche nel tragitto inverso. L’auspicio è che la linea ferroviaria sia ripristinata nel più breve tempo possibile".

Gli fa eco Anna Pjetri: "Lavoro presso una struttura nella frazione di San Potito e sto aspettando di salire sull’autobus delle 15 che mi riporterà a Ravenna, dove poi prenderò un altro autobus per arrivare nella mia abitazione di Lido Adriano. In treno arrivo a Lugo in genere poco prima delle 7. Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) invece con l’autobus sono arrivata alle 7.20". Alla fermata dei bus sostitutivi situata in piazzale Pascoli, antistante la stazione ferroviaria, non manca chi è solo di passaggio, non risentendo più di tanto dei disagi.

Come ad esempio Giuseppe Tizzano: "Sono arrivato qui a Lugo da Napoli per sbrigare una commissione. Ora sono in attesa del bus delle 15.25 per andare a Castel Bolognese, per poi proseguire verso Bologna e ritornare in Campania. A differenza di altre volte in cui ho utilizzato il treno, in questo caso mi sono imbattuto nel servizio sostitutivo. Se si registreranno ritardi lo scoprirò a breve". Non manca infine chi non lamenta di particolari problemi di orari, non riscontra più di tanti grosissimi disagi. "In questi giorni sto leggendo, sia sui social che su portali locali, di tantissimi utenti che viaggiano in treno che lamentano una situazione di forte disagio legate al servizio dei bus sostitutivi. Lamentele e critiche ampiamente condivisibili, in particolare per chi deve timbrare il cartellino, per gli studenti o gli insegnanti e in generale per chi deve rispettare degli orari. Per quanto mi riguarda, ho riscontrato ritardi che, a seconda dei giorni della settimana e soprattutto dell’ora, possono mediamente oscillare tra i 5 e i 10 minuti con punte di 15. C’è però da dire che, viaggiando in treno da tanti anni per motivi di lavoro, ai ritardi ci ho ormai fatto, per così dire, l’abitudine".

Luigi Scardovi