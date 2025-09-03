Treni, sulla linea faentina riprende la circolazione

Il tram di Bologna

3 set 2025
DAMIANO VENTURA
Sono in via di conclusione i lavori di potenziamento infrastrutturale . Il collegamento con Marradi da Borgo S. Lorenzo e Crespino ancora tramite bus .

Sono in via di conclusione i lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione che dall’11 giugno scorso hanno interessato la linea ferroviaria Faentina. La circolazione dei treni tra Marradi e Faenza, nonché da Firenze a Borgo S.Lorenzo riprenderà regolarmente da lunedì prossimo "con una programmazione di servizi - come riportato in una nota da Ferrovie dello Stato -, che sarà simile a quella attiva prima dell’interruzione estiva, già visibile sui sistemi di acquisto di Trenitalia".

L’importante e complesso intervento, avviato da Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo Fs, si era concentrato in prima battuta nella tratta compresa fra Borgo S.Lorenzo e Faenza, e dal 2 agosto scorso i lavori sono stati estesi anche nella tratta tra Firenze Campo di Marte e Borgo San Lorenzo. In particolare sono state eseguite attività finalizzate all’attivazione del sistema Ertms, il più evoluto sistema per la supervisione e per il controllo del distanziamento dei treni, in grado di aumentare l’affidabilità dell’infrastruttura e la flessibilità nella gestione del traffico con vantaggi in termini di velocità del servizio e migliore gestione dei passaggi a livello.

L’installazione di tale nuovo sistema tecnologico ha previsto un investimento complessivo di 140 milioni di euro, e rientra tra gli interventi contenuti e finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Circa 25 persone al giorno per tre mesi, sono state impiegate nelle operazioni che hanno interessato la linea.

Non si è trattato dell’unico intervento che è stato eseguito sulla linea. Parallelamente infatti sono state svolte lavorazioni per il ripristino dei rilevati ferroviari e degli imbocchi alle gallerie, oltre alla rimozione dei detriti presenti lungo la linea portati dagli eventi alluvionali che avevano interessato l’area. In questo ambito sono stati circa 40 i tecnici impegnati nei cantieri per i quali Rete Ferroviaria ha investito circa 5 milioni di euro.

Oltre alla riapertura dei tratti della linea Faentina, la settimana seguente, da lunedì 15, alcuni treni della relazione Firenze-Borgo S.Lorenzo - Faenza, proseguiranno da Borgo S.Lorenzo fino a Crespino sul Lamone. Il collegamento con Marradi da Borgo S. Lorenzo e Crespino continuerà invece ad essere effettuato tramite l’utilizzo di autobus. Gli orari dei treni e dei bus, con la nuova riprogrammazione per questa tratta, saranno visibili sui sistemi di acquisto di Trenitalia dalla prossima settimana.

Per la riapertura completa del tratto tra Crespino e Marradi invece bisognerà attendere fino al primo trimestre del 2026, in considerazione della prosecuzione dei lavori di ripristino dell’infrastruttura.

d.v.

