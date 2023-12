Treni, un guasto a Faenza. Disagi in mezza Italia

Un guasto all’altezza della stazione di Faenza ha di nuovo rallentato la circolazione di mezza Italia: questa volta è stato un problema agli impianti di circolazione, verificatosi intorno alle 15.30, a causare ritardi fino a 200 minuti. La linea non è mai stata realmente interrotta ma per i treni è diventato impossibile circolare normalmente: i ritardi si sono dunque accumulati, con convogli che sono arrivati a destinazione con anche quattro ore di ritardo. Pressoché tutta la linea Adriatica è risultata coinvolta, con ritardi superiori all’ora per molti treni diretti a Milano, Bologna, Ancona, Bari e Taranto. Convogli che in qualche caso hanno potuto proseguire sulla linea Bologna-Rimini a velocità rallentata, ma che nella maggior parte dei casi sono stati indirizzati verso la rotta Rimini-Ravenna-Castel Bolognese, linea a binario unico dove la circolazione fatalmente procede molto lentamente. Ecco spiegato l’accumulo di una, due, tre e fino a quattro ore di ritardo. Altri treni ancora sono stati completamente cancellati e sostituiti con bus. All’esterno del piazzale della stazione di Faenza i bus sostitutivi – allestiti prevalentemente per quanto riguarda la tratta compresa fra Imola e Forlì – hanno in parte alleviato le difficoltà di chi ha visto i suoi programmi di viaggio stravolti. "Difficile capire se tutti i bus sostitutivi compaiano sui tabelloni oppure no – fa notare un’anziana –. Figurano solo quelli per Firenze e Ravenna, eppure dovrebbero essercene in partenza anche per Forlì e Imola". Un ragazzo, inizialmente anche lui in procinto di salire su un bus sostitutivo, ha le idee solo in parte più chiare: "Sembra che dovremo tutti prendere il treno ora che la circolazione è ripresa. Ma i ritardi accumulati sono enormi".

Sul piazzale i bus sostitutivi messi in campo per fare fronte all’emergenza si accavallano con quelli diretti a Marradi – la linea Faenza-Firenze tornerà attiva solo a partire dal 27 dicembre – e a Lavezzola. "È questo il nostro bus?" domanda una ragazza alle amiche. "No, è il prossimo". La loro giornata è ancora lunga. Non è chiaro cosa abbia causato il guasto: i tecnici si sono messi al lavoro subito che il problema è venuto a galla, ma le possibile cause – al momento l’ipotesi di un furto o di un danneggiamento sembrano rimanere sullo sfondo – non sono ancora state rese note. Il 2023 rimarrà agli annali come un annus horribilis per la circolazione ferroviaria in questa parte di Romagna: ai danni causati dall’alluvione, che ha interrotto i collegamenti per Firenze e per Lavezzola, si è infatti sommato il tamponamento di una decina di giorni fa che ha visti coinvolti un Frecciarossa e un treno regionale, dando vita come oggi a un’odissea ferroviaria con ricadute su tutta quella metà di Italia che viaggia tra Milano, Bologna, Ancona e la Puglia. "È evidente che questa linea va potenziata – riflettono alcuni passeggeri in attesa del loro treno per Bologna, stanchi e rassegnati –. Un gusto o un incidente di carattere locale non può bloccare ogni volta mezza Italia".

Filippo Donati