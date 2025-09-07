Treno rischia di travolgere autobus: ecco cosa è successo

Ravenna, 7 settembre 2025 – Ha i contorni di una strage sfiorata quella che ha avuto luogo ieri mattina in via Alberoni: mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando l’autobus 80 di Start Romagna, partito appena alcuni istanti prima dal piazzale della stazione, in direzione di Punta Marina, stava attraversando il passaggio a livello che conduce in via Trieste.

A raccontare quanto avvenuto sono gli stessi passeggeri: “Davanti a noi c’era un camion fermo a bordo strada, probabilmente perché impegnato in manovre di scarico. Ma l’autobus è rimasto bloccato sulle rotaie, anziché fermarsi prima”, racconta Amilcar Luciani, che si trovava a bordo del mezzo insieme alla moglie Valeriya e al figlio. All’improvviso però le sbarre hanno cominciato a emettere il loro suono ritmato: “Abbiamo visto la sbarra abbassarsi proprio dietro di noi, non volevamo crederci”. Il bus è così rimasto bloccato: davanti a lui il camion fermo, dietro la sbarra che si era già abbassata: fra i circa trenta passeggeri che si trovavano a bordo è scoppiato il panico. “Il bus è diventato un inferno. Io sono fra coloro che si sono precipitati dall’autista scongiurandolo di aprire le porte e farci uscire prima che sopraggiungesse un treno”.

Altri hanno preferito fare da soli: “Alcuni uomini si sono accaniti contro uno dei portelloni cercando di aprirlo – racconta Valeriya Pershyna –. Altri cercavano di dissuaderli, e così si è scatenato un parapiglia, con alcuni che si sono addirittura messi le mani addosso”. Sull’autobus ogni regola era saltata: “C’era chi litigava, chi colpiva i finestrini nel tentativo di romperli”, racconta Nadia, un’altra passeggera. “Per un attimo ho anch’io cercato con gli occhi il martelletto a disposizione in questi casi – ammette Valeriya –, ma non l’ho trovato, e comunque ero troppo impegnata a proteggere il mio bambino, temevo che potessero volare per tutto l’autobus schegge di vetro da un momento all’altro”.

Dopo alcuni istanti finalmente il bus, grazie a una serie di manovre, è potuto ripartire: “Proprio in quel momento è sopraggiunto il treno, non volevo credere ai miei occhi – prosegue Luciani –. Ancora qualche manciata di secondi e sarebbe successo un dramma”.

La corsa del bus è durata pochissimo, perché alla prima fermata è stato costretto a fermarsi e a far scendere tutti i passeggeri; uno dei portelloni era infatti stato danneggiato, rendendo l’autobus inservibile. Start Romagna spiega di non essere ancora riuscita a verificare con l’autista i contorni della vicenda che ha visto protagonista il bus 80: “Lo faremo al suo rientro in servizio”. La compagnia conferma però il danno: “Durante il percorso ci sono state forzature alle porte da parte degli utenti, che hanno reso il mezzo inutilizzabile. Sono state fatte scendere le persone in un’area sicura e il bus è stato sostituito”.