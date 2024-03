Trenta proposte per la vigilanza

Il futuro dell’impiego è nella sicurezza. Sarà l’Istituto di Vigilanza Coopservice a occuparsi del recruiting day che si svolgerà mercoledì prossimo, 13 marzo, dalle 14,30 al Centro per l’impiego di Ravenna. Solida realtà nel mondo della Security con oltre 3.000 dipendenti, una rete di oltre 30 tra filiali e centrali operative, 300 pattuglie sul territorio nazionale, l’Istituto di Vigilanza Coopservice, ora si affida al Centro per l’impiego per trovare a Ravenna circa 30 profili, tra custodi, guardie giurate e addetti alla sicurezza portuale – l’offerta, naturalmente, è rivolta ad ambo i sessi – grazie a questa iniziativa molto attesa nel ravennate. Per candidarsi ai servizi di sorveglianza e portierato occorrono sostanzialmente capacità relazionali e comunicative, integrità morale, resistenza fisica, discrezione e professionalità, trattandosi di un lavoro al pubblico che prevede il controllo degli accessi negli stabili affidati. Diverso è il discorso per candidarsi come guardia giurata e addetto/a al controllo sicurezza passeggeri: ecco perché, oltre a cittadinanza italiana o di un Paese UE e a caratteristiche personali, quali capacità interpersonali, autocontrollo, rettitudine, abilità fisiche e mentali, occorre anche ottenere una licenza rilasciata dalle autorità competenti. In aggiunta a questi requisiti, agli addetti al controllo sicurezza passeggeri sono richiesti anche un diploma e la conoscenza dell’inglese. Ma se i candidati non possiedono queste certificazioni, sarà proprio l’Istituto a finanziare la formazione prevista per questi profili e a fornire supporto nell’espletamento delle pratiche. Per partecipare al recruiting day occorre compilare il form al seguente indirizzo: https://forms.office.com/e/n55gM3ZxJw. r