Trenta tonnellate di vernice per gli alluvionati

Oltre trenta tonnellate di pitture ecologiche per esterni e interni, che serviranno per restaurare le case di Faenza e dell’hinterland, sono state donate da Oikos Spa e consegnate alla Caritas di Faenza-Modigliana. Un aiuto alle famiglie colpite dalle recenti alluvioni che l’azienda romagnola specializzata in pitture per interni ed esterni, ha consegnato ai partner dell’iniziativa. Con i materiali donati si potranno coprire circa 50 mila metri quadrati di superfici, ovvero l’occorrente per venti palazzine private di media dimensione e circa 25 appartamenti interni. La cerimonia di consegna si è tenuta ieri al centro operativo per l’emergenza della Caritas, in via Manzoni a Faenza e hanno partecipato il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri, il direttore della Caritas di Faenza-Modigliana don Emanuele Casadio e il direttore operativo di Oikos Spa, Michele Giovannetti. "Desidero esprimere la più profonda gratitudine all’azienda Oikos – dice il vicesindaco Fabbri – per la generosa donazione per il materiale destinato alle famiglie alluvionate attraverso la Caritas. Il materiale donato sarà destinato, tramite la Caritas, alle famiglie più colpite dall’emergenza". Il presidente di Oikos Claudio Balestri spiega che "l’intenzione è quella di aiutare le famiglie a ridare colore alle proprie abitazioni, sollevandole almeno da questa parte di spesa che devono affrontare per ripristinare le stesse". "La Caritas diocesana di Faenza-Modigliana ringrazia per la donazione ricevuta – commenta don Casadio –. Auspichiamo che i professionisti del settore, in grado di adoperare adeguatamente le pitture ecologiche, prendano i contatti con il nostro centro operativo, per poterle distribuire sul territorio”. Info. 351.2565705, caritasfaenzasosalluvione@gmail.com.