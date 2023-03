Trenta trecce per aiutare le malate oncologiche

Trenta trecce di capelli per le donne che affrontano la malattia oncologica. Tante sono le faentine che recentemente si sono rivolte a una parrucchiera della città, Grazia La Gioia, che da qualche anno è diventata uno dei punti di riferimento per Faenza dove le sue clienti, ma non solo, possono lasciare ciocche o lunghe trecce destinandole a una onlus che si occupa di fare da tramite con aziende che realizzano parrucche. Queste poi devolvono all’associazione un riconoscimento economico che quest’ultima destina all’acquisto di parrucche inorganiche a pazienti oncologici in difficoltà economica.

Nella serata di lunedì, nel salone di parrucchiera faentino si sono date appuntamento quattro ‘donatrici’ per portare le loro trecce di capelli, prima di essere spedite. È stata l’occasione per un incontro con le volontarie dell’associazione manfreda Fiori d’Acciaio, che da anni si occupa di sostenere le donne che devono affrontare la malattia del tumore al seno attraverso campagne informative, di prevenzione oltre a promuovere progetti sul territorio per raccogliere fondi per acquistare attrezzature da donare ai reparti di oncologici. L’associazione manfreda ha voluto sposare l’operazione per cogliere l’opportunità di lanciare un appello ad altre donne così da far comprendere l’importanza del tema. "Secondo la nostra esperienza – spiega la presidente di Fiori d’Acciaio, Patrizia Ruggeri – già nei primi colloqui tra pazienti e medici, una tra le prime preoccupazioni è legata al cambiamento dell’aspetto dopo le terapie. Se per alcune la cosa non è così rilevante c’è invece chi la vede come un segnale verso l’esterno della propria malattia. La cosa assume quindi la valenza di un problema psicologico. È per questo che abbiamo voluto sostenere la disponibilità di Grazia, rivolgendo noi stesse, come associazione, un appello a donare i propri capelli, anche solo qualche ciocca, per una giusta causa". Le quattro donatrici che lunedì sera si sono ritrovate nel salone di parrucchiera sono Manuela Fabbrini, Rosa Ferrante, Stefania Lusa e, alla sua seconda volta, la piccola Crystal Patruno, appena 11 anni, figlia di Grazia La Gioia.

"La prima volta – racconta Crystal – avevo 9 anni; erano molto lunghi e avevo sentito dalla mamma che tante persone donavano i loro capelli per aiutare alcune donne. Ho deciso che anch’io potevo rinunciare ai miei capelli". Anche per le altre ‘donatrici’ le motivazioni sono legate alla possibilità di poter fare un gesto che possa poi tornare utile a chi sta affrontando un percorso difficile nel corso della loro vita. "Qualche anno fa – spiega la parrucchiera Grazia La Gioia – ho perso mia nonna proprio a causa di una malattia incurabile. Mi chiedevo come nel mio lavoro poter dare una mano. Così sono venuta a conoscenza dell’impegno della onlus ‘Un angelo per capello’ e così ho iniziato a dare notizia di questa possibilità alle mie clienti. È stato un passaparola e tante persone ora, anche se non mie clienti, si rivolgono a me per spedire le loro capigliature: un gesto di grande sensibilità dalle donne per le donne sapendo quanto importanti sia la cura dei capelli per loro".