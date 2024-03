Trent’anni di imprenditoria in rosa. La festa del gruppo Terziario Donna: "Qui più realtà rispetto al resto d’Italia"

Trent’anni fa nel Ravennate nasceva il gruppo Terziario Donna Confcommercio, un piccolo numero di aderenti che negli anni ha assunto sempre più consistenza e voce all’interno del sistema associativo e anche nella società civile cittadina.

Per festeggiare i trent’anni di Terziario Donna Ravenna in città è stato organizzato un consiglio nazionale delle donne imprenditrici Confcommercio. Presenti le consigliere nazionali che sono arrivate a Ravenna da tutta Italia e la presidente nazionale Anna Lapini alla quale è stato consegnato un attestato di merito e ringraziamento per il grande impegno quotidiano per il Terziario Donna. Ad accogliere le consigliere nazionali Mauro Mambelli, presidente Confcommercio Ravenna e Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna che ha fornito i dati positivi sulle imprese femminili del Ravennate pari a 7.873 al 31 dicembre 2023 (con un saldo positivo nell’anno di 32 imprese) pari al 21,3% del totale delle imprese della provincia, che si concentrano perlopiù nei servizi, nel commercio e nel turismo.

Due giorni interessanti che hanno visto momenti celebrativi come la consegna degli attestati di stima e riconoscenza a Fiorella Guerrini, fondatrice e presidente di Terziario Donna Ravenna per quindici anni e Claudia Fabbri per oltre 10 anni presidente.

"Grazie alla lungimiranza di Fiorella Guerrini – ha detto Anna Lapini, presidente nazionale Terziario Donna Confcommercio –, un vulcano di idee e di energia che ha saputo guardare lontano, è stato costituito il gruppo di Ravenna. Non è un caso se oggi i dati sulla percentuale di imprese femminili presenti in questa provincia superano il 22% della media nazionale".