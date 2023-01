Trent’anni di lirica per il coro Calamosca

Nato nel 1994, il coro lirico ‘Renzo Calamosca’ è molto conosciuto e apprezzato a Ravenna, con un pubblico di affezionati pronto a seguire ogni concerto. Da sempre l’obiettivo del coro, che porta il nome del noto maestro, musicista e compositore ravennate, è quello di diffondere la cultura dell’opera lirica e della musica classica sul territorio e in giro per l’Italia. "Nel 2024 festeggeremo i primi trent’anni di attività – spiega il vicepresidente del Coro, Riccardo Pasini – ed è nostra intenzione onorare il felice traguardo con una nuova opera lirica in una cornice di prestigio. Non è stata ancora scelta ma la speranza è di replicare il successo del ‘Nabucco’ di Giuseppe Verdi per i 25 anni, in scena all’Alighieri. Ci teniamo particolarmente, anche come regalo per la città che ci ha sempre sostenuto".

Il 2023 è dunque un anno di preparazione in vista dei festeggiamenti, da vivere intensamente con almeno una decina di concerti in teatri, chiese e ricoveri, in occasione per esempio di ‘Ravenna Bella di Sera’ in piazza S. Francesco o delle rassegne a Palazzo Grossi a Castiglione. E, dopo la pandemia, è arrivato il momento di riorganizzarsi e dare nuova linfa al coro, che prima del Covid poteva contare su circa una cinquantina di coristi. Ora sono scesi a una trentina, ma destinati presto a diventare una quarantina grazie a qualche rientro e a qualche nuovo inserimento. Ne fanno parte donne e uomini, con una leggera prevalenza dei primi, di età varia: si parte dal giovanissimo Gianandrea Navacchia, baritono e solista di appena 24 anni con una carriera già avviata a livello nazionale e internazionale, per arrivare ai più maturi ottantenni. Ma tutti sono accomunati dalla dedizione, dalla passione e dalla costanza. La nuova maestra del coro è Etsuko Ueda, che succede a Matteo Unich, Carlo Argelli e Mirko Maltoni, ed è affiancata dal pianista Filippo Bittasi e dal solista Navacchia, oltre e che dai tenori Ernesto Calvi, Oleg Yarovyi e dal soprano Nataliia Krasosovka. Questi ultimi, marito e moglie, sono arrivati in città a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina e hanno deciso di restare, impreziosendo con il loro talento e la loro preparazione il coro.

"Siamo molto amati dai cittadini, ma anche dalle istituzioni – ricordo Pasini –. Abbiamo sempre ricevuto una mano dal vicesindaco Fusignani, dagli assessori Sbaraglia e Moschini e dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Ernesto Giuseppe Alfieri, che hanno sempre condiviso e stimolato i programmi del corso sia per concerti di solidarietà che per celebrazioni". Fra i tanti, meritano di essere ricordati il 70esimo anniversario della liberazione della città di Ravenna, il memorial di. Luciano Pavarotti al teatro Bonci di Cesena, i concerti ai Chiostri Francescani per il settembre dantesco, per la Caritas diocesana, alla casa circondariale di Forlì e nelle case di riposo della provincia di Ravenna. "Con il maestro Argelli avevamo un’infinità di brani operistici – conclude Pasini – che abbiamo suddiviso in elenchi in modo da riservare i canti liturgici per le chiese e le festività, la musica lirica per i teatri e le operette per carceri e case di riposo. Ora ci preme particolarmente reclutare nuovi coristi anche per favorire un ringiovanimento del pubblico".

Roberta Bezzi