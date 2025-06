Trent’anni di mani operose. A Godo la festa a sorpresa per le signore di Vivaci Colori

Una grande festa per ringraziarle. Loro che per trent’anni sono state l’anima buona del circondario, facendosi in quattro per chiunque avesse bisogno. Una festa a sorpresa per quelle che oggi sono le signore di Vivaci Colori, per tre decadi sempre al lavoro per raccogliere fondi per i bisogni della comunità legata a Godo e alla parrocchia di Santo Stefano. Oggi hanno tutte tra i 70 e i 90 anni e i promotori dell’evento hanno voluto ringraziarle pubblicamente, assieme al vicesindaco di Russi – con tanto di fascia tricolore – Maria Grazia Bagnoli, l’attuale parroco di Santo Stefano, don Vincenzo, e don Silvio, promotore dell’iniziativa quando era lui stesso parroco a Godo.

Bellissima e commovente la targa in legno regalata in cinquanta esemplari, dal Comune alle signore presenti – e anche a quelle assenti per giustificati motivi di età – con inciso "Quando l’amicizia incontra la solidarietà, la gentilezza e l’amore per il prossimo, nasce… Vivaci Colori. Semplicemente… grazie". Già, Vivaci Colori, nome alquanto insolito per un gruppo di amiche – poi allargatosi negli anni – capitanato dalla mente, Anna Cavallari e dal braccio armato, Francesca (ma per tutti Franca) Fergite. I mercatini del gruppo, nei quali erano in vendita "cose di casa" fatte a mano, tovaglie finemente ricamate anche all’uncinetto, oggetti dipinti o decorati, tutto per raccogliere fondi, erano sempre estremamente colorati: ad una bimba allora di tre anni – oggi ne ha 33 – fu chiesto come avrebbe chiamato tutto questo e il primo pensiero fu proprio Vivaci Colori, nome che da allora è rimasto per sempre. Mara Albieri, uno dei promotori della grande festa, e nipote di Anna Cavallari, di mestieri oggi è proprio una fundraiser. Ma, seppur con un termine molto più esotico, ha seguito le orme della nonna, con l’esempio concreto di quanto si possa far del bene a chi ha bisogno. "Sono cresciuta così e non avrei potuto far nulla di diverso – dice – tutti i lunedì pomeriggio le signore si trovavano, col caldo torrido o nel gelo totale, nel locale del Centro Giovanile per raccogliere vestiario, "usato ma in buono stato" da chiunque volesse portare qualcosa, E lo distribuivano a chi ne aveva bisogno".

Insomma, avevano creato una rete prima ancora che questa parola diventasse di moda. "Io stessa ho sempre portato i miei vestiti prima a Vivaci Colori – prosegue Mara Albieri – perché a qualcuno potevano servire. Ricordo una volta, quando una signora di Godo perse la vista in un incidente, si attivarono subito per raccogliere fondi per acquistarle un cane guida addestrato. Arrivarono dei bimbi dalla Bielorussia, senza niente e loro si diedero da fare per trovare qualcosa per ciascuno. Queste sono solo alcune delle loro storie: dallo scorso anno, per ragioni di età delle protagoniste, Vivaci Colori ha interrotto il suo incredibile servizio con grande dispiacere delle signore stesse. Ma noi abbiamo voluto ringraziarle pubblicamente".

Ugo Bentivogli