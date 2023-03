Trent’anni fa il nuovo sottopasso ciclo-pedonale

Il cantiere per la costruzione del sottopasso ciclo-pedonale della ferrovia Adriatica, all’incrocio fra corso Garibaldi e le vie Della Valle e Caldesi, a Faenza.

I lavori iniziarono nel 1999 subito dopo l’abbattimento del sottopassaggio pedonale, costruito fra il 1932 e il 1933. Per parecchi anni il vecchio sottopasso coabitò con il passaggio a livello di corso Garibaldi definitivamente chiuso nei primi anni Cinquanta. Fino al 1933, quando in ottobre fu inaugurato il cavalcavia, erano corso Garibaldi e via Ravegnana (al di là dei binari) l’unico collegamento fra il centro e l’area a valle della città.

A cura di Carlo Raggi