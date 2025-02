Trent’anni fa moriva Visani. Collaboratore di Occhetto

Trent’anni fa, il 27 febbraio del 1995, moriva, ad appena 53 anni, Davide Visani: un personaggio politico di levatura nazionale che ebbe un ruolo fondamentale, a fianco del segretario Achille Occhetto, nel consolidamento del nuovo Partito Democratico della Sinistra, il nuovo nome che Occhetto diede al Pci dopo la svolta della Bolognina, a seguito del crollo del muro di Berlino e del dissolvimento dell’Urss.

"Davide è stato un pezzo della mia vita, nel partito e in Parlamento dove sedevamo insieme negli anni Novanta" ricorda l’ex sindaco Giordano Angelini. E aggiunge: "Amministratore pubblico, dirigente politico nazionale, rigoroso interprete della necessaria separazione fra interesse di partito e supremo interesse istituzionale, Davide è stato, assieme a Sergio Cavina, espressione delle migliori doti della nostra gente. Purtroppo di personaggi come Davide, e come Sergio, oggi si è forse perso un po’ la memoria".

Visani era nato nel 1942 a Massa Lombarda: tutte le località della Bassa lughese, fino agli anni Settanta erano le roccaforti del partito. Laureatosi in giurisprudenza, era stato membro attivo del Movimento studentesco e proprio nel 1968 entrò nel Pci. Annota Angelini: "Le sue doti non solo di politico, ma anche di amministratore pubblico emersero subito e appena un anno dopo fu messo in lista per il consiglio provinciale, fu eletto e poi fu nominato assessore al bilancio e alla programmazione".

Contemporaneamente l’impegno di Visani era rivolto al partito di cui fu segretario di zona a Faenza, poi a Ravenna per poi entrare nella segreteria regionale nel 1980 (segretario nazionale era Enrico Berlinguer che per Visani fu sempre un faro di riferimento) quale responsabile del dipartimento di economia e lavoro. Sempre misurato nelle parole, mai un tono troppo alto, sobrio nei modi, "tutto il contrario – evidenzia Angelini – di molti politici di oggi", Visani nel 1983 entrò in consiglio comunale a Ravenna e due anni dopo fu eletto anche al consiglio regionale dove rivestì il ruolo delicato e difficile di capogruppo. E fu l’avvio della sua ascesa politica tanto che nel 1987 divenne segretario regionale del Pci, secondo ravennate a ricoprire quel ruolo dopo Sergio Cavina. Di qui alla segreteria nazionale di via Botteghe Oscure il passo fu breve e ben presto il segretario Achille Occhetto lo volle come stretto collaboratore nel non semplice e travagliato passaggio in corso fra il Pci e il Pds.

Tanta era la fiducia che Occhetto aveva nei suoi confronti che lo nominò portavoce della segreteria nazionale e nel ‘92, contestualmente all’elezione al Parlamento, Visani divenne coordinatore della segreteria nazionale del partito, ruolo ricoperto anche quando ad Occhetto subentrò D’Alema. Nel marzo del ‘94 alle nuove elezioni parlamentari, Visani, già affaticato dal male, fu eletto con oltre il 60 per cento dei voti. Neppure un anno dopo, la scomparsa.

Carlo Raggi