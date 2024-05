Trent’anni fa, stragi sulla statale Adriatica

Fra il 1990 e il 1996 sull’ Adriatica fra Ravenna e Savio si contarono 892 incidenti con 1.546 feriti e 68 morti. Per anni Comune e Provincia rivolsero inutilmente appelli all’Anas per migliorare la sicurezza della strada e puntare sulle varianti. Alla fine del decennio poi la massiccia presenza di prostitute rese ancor più pericolosa la statale: fu così che su iniziativa di Comune e Provincia fu coinvolto il Comitato per l’ordine pubblico (prefetto Fusco poi Scammacca) e furono messi in cantiere diversi interventi. Nella foto, all’uscita dalla Prefettura Giangrandi, Albonetti, Vicini e Boattini.

A cura di Carlo Raggi