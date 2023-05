"Trentenne morta, automedica in 16 minuti"

Una ragazza di 30 anni è morta nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorso a San Bernardino di Lugo. Sul decesso chiede di fare chiarezza, in un’interrogazione, la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti, aggiungendo di "chiarire se sia attribuibile anche al non tempestivo intervento dell’automedica". Il riferimento, come spiega la consigliera, è alla "rimodulazione delle automediche" che "ha comportato l’eliminazione del mezzo del 118 dell’ospedale Umberto I e contemporaneamente lo spostamento della partenza di quello di Faenza a Cotignola. L’unica vettura rimanente deve pertanto coprire la Bassa Romagna e la Romagna Faentina, ma anche Modigliana e Tredozio".

Immediata la replica della Direzione della Centrale Operativa 118 e della Direzione Tecnica Infermieristica di Ausl Romagna, che in una nota parlano di "notevoli inesattezze rispetto all’intervento effettuato" nella nota della consigliera Evangelisti. "In primo luogo – si legge nel comunicato dell’Ausl Romagna –, la chiamata al 118 riferiva di una persona giovane che era svenuta e che al momento della chiamata stessa parlava. Per tale motivo è stata inviata, come da protocollo di centrale, un’ambulanza in codice giallo, criticità che non richiede invio contemporaneo dell’automedica. All’arrivo del mezzo di soccorso, l’infermiere ha effettuato la prima valutazione ed in pochi minuti la situazione è peggiorata con perdita delle funzioni vitali, motivo che ha portato alla attivazione di mezzo medicalizzato. L’automedica è stata allertata a questo punto e ha impiegato 16 minuti dalla partenza per arrivare sulla paziente. Il quadro clinico purtroppo era tale che già alla prima valutazione del tracciato cardiologico non vi erano margini di manovra tali da assicurare la ripresa della paziente stessa. Non è possibile in alcun modo, stante il quadro clinico, affermare che la “manovra di disostruzione delle vie aeree”, messa peraltro in atto dall’infermiere intervenuto per primo, avrebbe potuto salvare la vita alla paziente". "Il tono allarmistico relativo al tema delle automediche – scrivono ancora dall’Ausl – ha superato ogni limite di oggettività arrivando alla assoluta mancanza di rispetto per chi nel sistema 118 opera con professionalità e serietà. In casi di particolare criticità, come arresti cardiaci in pazienti giovani, è prassi effettuare un debriefing sull’intervento dei professionisti sanitari, dalla ricezione della chiamata al termine delle manovre. Ne è prova la riflessione successiva all’intervento in oggetto, che ha portato a rilevare elementi di mancata applicazione di procedure operative da parte dell’infermiere che non hanno comunque determinato causalità diretta con il decesso della paziente, sottoposta a manovre rianimatorie prolungate anche dopo l’arrivo del medico".