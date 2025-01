Trerè ha giurato come nuovo presidente

Alla presenza dei giudici Parisi, Calandra, Schiaretti e con l’intervento del procuratore Barberini, si è tenuta ieri mattina l’udienza di insediamento, con relativo giuramento, del nuovo presidente del tribunale Giovanni Trerè subentrato a Leoni, dimessosi dalla carica nell’ottobre del 2023. Trerè, originario di Forlì, ha 63 anni e per 15 anni ha prestato servizio proprio nel palazzo di giustizia forlivese prima nell’ufficio gip/gup e poi come presidente della sezione penale. In passato aveva ricoperto l’incarico di giudice a Rimini e di magistrato inquirente a Ravenna nella procura della pretura circondariale. Prima di tornare a Ravenna, era in corte d’appello ad Ancona.