Trevi e ‘Il tempo ritrovato’ degli scrittori

Sarà Emanuele Trevi, il 27 settembre alle 17.30, ad aprire l’undicesima edizione de ’Il Tempo Ritrovato’, la rassegna autunnale di ScrittuRa Festival curata da Matteo Cavezzali alla Classense. Vincitore del Premio Strega 2021 con ’Due vite’ (Neri Pozza), Trevi ha tradotto e curato edizioni di classici italiani e francesi, collabora con RAI-3 Radio ed è appena uscito il suo nuovo romanzo ’La casa del mago’ (Ponte alle Grazie) in cui racconta la storia del suo rapporto col padre Mario, celebre e riservatissimo psicoanalista junghiano. "Siamo felici – ha detto Cavezzali durante la presentazione del programma – di iniziare con Trevi che oltre ad essere un autore premiato col Premio Strega è un amico e un raffinato intellettuale. E Siamo contenti che la Biblioteca Classense abbia consolidato questa collaborazione".

L’11 ottobre alle 17.30 toccherà a Paolo Di Paolo con il suo ’Romanzo senza umani’ (Feltrinelli). Di Paolo collabora con quotidiani e riviste. Nel 2008 è stato uno dei volti della trasmissione culturale di Raitre Gargantua, condotta da Giovanna Zucconi. Dal 2020 conduce ’La lingua batte’ su Radio 3 RAI. In ‘Romanzo senza umani’ un uomo solo cammina lungo le rive di un grande lago tedesco. È partito all’improvviso, chiudendo in valigia l’essenziale e un post-it stropicciato con una strana lista di nomi. Il 25 ottobre Eleonora Mazzoni parlerà di ‘Il cuore è un guazzabuglio. Vita e capolavoro del rivoluzionario Manzoni’ (Einaudi). Un Manzoni trasgressivo, lontano dalla figura impolverata e un po’ bigotta che a volte si spiega a scuola. Il 6 novembre l’attrice, performer, regista e autrice Silvia Calderoni presenterà il suo primo sorprendente romanzo ‘Denti di latte’ (Fandango). Il tempo dell’infanzia, quello dei denti di latte e dello stupore per la scoperta di ciò che ci circonda, non passa, nel romanzo di esordio di Silvia Calderoni, si dilata, invece, come in un incantesimo, e tratteggia i pannelli di un’infanzia non conforme a Lugo, un piccolo paese della provincia italiana. Con una scrittura scarnificata e poetica l’autrice racconta un’infanzia non edulcorata, un’infanzia che è già una vita adulta. Un libro indefinibile, inedito, umanissimo.

Il 15 novembre verrà presentata ‘Riemersi - Romagna ‘23 storie per un’alluvione” (Solferino) con Matteo Cavezzali, Silvia Camporesi e altri autori. "È una raccolta di racconti – ha spiegato Cavezzali – dedicati a quello che è accaduto in Romagna nei mesi scorsi. Tra gli autori presenti Silvia Avallone, Marco Missiroli, Carlo Lucarelli, Mariangela Gualtieri, Cristiano Cavina, Lorenza Ghinelli, Simona Vinci, Francesco Zani con le fotografie di Silvia Camporesi. Alla presentazione di ieri è intervenuta anche Silvia Masi, direttrice dela Biblioteca Classense. "Spesso – ha osservato – si parla di biblioteche come casa dei libri, a me piace pensare sia la casa dei lettori dove accade anche che la lettura, da esperienza individuale, diventi collettiva". Accanto a lei l’assessore alla cultura, Fabio Sbaraglia, ha ricordato quanto, negli anni, la rassegna sia cresciuta, "offrendo l’opportunità di accogliere e incontrare negli straordinari spazi della Classense scrittori e intellettuali di spicco del panorama culturale e etterario nazionale".