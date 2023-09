Trevi e ‘La casa del mago’ a ‘Il tempo ritrovato’

Alle 17.30 alla biblioteca Classense di Ravenna inizia la rassegna ’Il tempo ritrovato’ con Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021 con ’Due vite’, in dialogo con lo scrittore Matteo Cavezzali. Trevi ha tradotto e curato edizioni di classici italiani e francesi: si ricordano testi dedicati a Leopardi, Salgari, Mellville, Philip K. Dick e molti altri. Collabora con RAI-3 Radio. In questi giorni è uscito il suo nuovo romanzo ’La casa del mago’ (Ponte alle Grazie) in cui racconta la storia del suo rapporto col padre.

Nell’incipit di questo libro, la madre di Emanuele Trevi, allora bambino, riferendosi al padre pronuncia più volte un’istruzione enigmatica: "Lo sai com’è fatto". Per non perderlo occorre comprendere e accettare la legge della sua distrazione, della sua distanza. Il padre, Mario Trevi, celebre riservatissimo psicoanalista junghiano, per Emanuele è il mago, un guaritore di anime. Alla sua morte lascia un appartamento-studio che nessuno vuole acquistare, un antro ancora abitato da Psiche, dai vapori invisibili delle vite storte che per decenni ha lenito, raddrizzato. Il figlio decide di farne casa propria, di trasferirsi nella sua aura inquieta e feconda, e così prova a sciogliere (o ad approfondire?) l’enigma del padre.