Tribunale e procura più sicuri. Donati tre defibrillatori

Il Tribunale di Ravenna e la Procura della Repubblica di Ravenna esprimono vivo apprezzamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, al Rotary Club Ravenna e alla Fondazione Insigniti OMRI per Ia donazione di 3 dispositivi elettromedicali di cardio-protezione DAE a beneficio di tutta l’utenza del Palazzo di Giustizia di Ravenna, donazione che rivela l’attenzione degli Enti donanti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e degli utenti e attesta una volta di più la positiva sinergia in essere tra le diverse istituzioni nell’interesse del bene comune.

Tali apparecchiature DAE sono state messe in funzione dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica e collocate in posizioni particolarmente sensibili, ovvero in cui vi è la maggiore affluenza di pubblico; dunque, tra le aule penali situate al primo piano e al secondo piano, nonché all’ingresso del Palazzo di Giustizia.

Gli enti donanti hanno dimostrato in tal modo una grande sensibilità e generosità nei confronti delle istituzioni della Giustizia e di tutta la cittadinanza ravennate, per la quale si è espressa e si rinnova in questa sede la più sentita riconoscenza.