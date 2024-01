Tribunale per i diritti del malato: "Errori chirurgici o di diagnosi. Siamo noi a tutelare i pazienti"

Ha di nuovo aperto le sue porte al pubblico da alcuni mesi, dopo la lunga parentesi dovuta alla pandemia di Covid, il Tribunale per il diritti del malato di Ravenna, il cui quartier generale è ora posto all’ospedale nel padiglione dove in passato aveva la sua sede il reparto di Oculistica. Il Tribunale per i diritti del malato – attivo anche a Faenza, dove ha riaperto la sua sede a marzo, e a Lugo, in cui ha da poco tenuto un’assemblea pubblica dedicata alla fibrosi cistica – è possibile grazie all’impegno del centinaio di iscritti ma soprattutto dei tre volontari attivi a Ravenna, degli altrettanti tre impegnati nella Bassa Romagna, e di uno incaricato per Faenza.

"L’obiettivo – spiega Lucia Cacchetti, referente per Ravenna – è chiaramente quello di incrementare la nostra base di volontari; molti, benché l’associazione esista da più di dieci anni, si sono come dimenticati della nostra realtà". Nel periodo precedente al Covid le segnalazioni avanzate al Tribunale erano anche settanta o ottanta all’anno: da settembre a oggi le richieste di intermediazione avanzate al Tribunale per i diritti del malato sono state molte meno, ma non sono mancate: "siamo un trait d’union fra cittadini e sanità pubblica; a noi si rivolgono soprattutto ex-pazienti o loro familiari. Si tratta prevalentemente di anziani, spesso accompagnati dai figli".

Non c’è un ambito della medicina o della chirurgia che attragga su di sé più perplessità di altri: "le carenze per le quali i pazienti si rivolgono a noi possono riguardare errori chirurgici o diagnostici, ma sono soprattutto di ordine relazionale, relative al rapporto tra medici e infermieri da un lato, e pazienti e loro familiari dall’altro. A chi si rivolge a noi chiediamo di compilare una relazione: capita che alcuni pazienti in realtà abbiano solo bisogno di parlare, di confidare a qualcuno le conseguenze sulla vita di tutti i giorni che fatalmente un ricovero o una terapia portano con sé. Un’ora d’ascolto talvolta può rivelarsi quello di cui avevano bisogno". Molti altri invece chiedono qualche delucidazione in più: "una volta compilata la relazione questa viene inoltrata all’Ufficio relazioni con il pubblico dell’ospedale, che la invia all’Unità operativa di riferimento, per chiedere spiegazioni. Sta all’utente decidere se la risposta inviatagli lo soddisfa oppure no. A quel punto può chiedere un incontro al primario dell’unità operativa". Confronti sempre molto civili, ai quali il personale del Tribunale per i diritti del malato può prendere parte sotto richiesta del paziente che ha avviato la procedura. "I primari dei vari reparti – conclude Lucia Cacchetti – tendono a evidenziare come quelle che i pazienti hanno percepito come carenze relazionali nel rapporto tra sanità e malati siano una conseguenza delle carenze d’organico, che rendono difficile a medici e infermieri passare con i pazienti tutto il tempo che sarebbe necessario oltre a quello dedicato alla terapia vera e propria". Nei casi più gravi un utente può decidere di rivolgersi alla giustizia per sanare un eventuale torto che ritiene di aver subito, ma si tratta di un percorso che intraprende autonomamente, nel quale il Tribunale per i diritti del malato può al massimo dispensare alcuni consigli.

Filippo Donati