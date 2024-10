Tributo al jazz di Gegè Telesforo. C’è il concerto ’Big mama legacy’

Sabato pomeriggio alle 18 al Teatro Alighieri è in programma il concerto ‘Big mama legacy’, con ospite speciale il blasonato jazzista e compositore italiano Gegè Telesforo (nella foto) con la sua band. In apertura si esibirà invece la Notar Jazz band, gruppo musicale i cui componenti svolgono tutti la professione di notaio. La serata è infatti offerta alla città dall’associazione dei notai dell’Emilia Romagna ‘Aldo Dalla Rovere’ in occasione della Festa dei lustri, un’iniziativa che si svolge ogni anno a rotazione nei capoluoghi di provincia dell’Emilia-Romagna e che raccoglie i distretti notarili della regione per una giornata di lavori in cui i professionisti si confrontano su temi attuali di loro pertinenza.

Giannantonio Pennino e Ciro de Lorenzo, rispettivamente presidente dell’associazione Aldo dalla Rovere e del Consiglio notarile di Ravenna, hanno così manifestato il valore attribuito all’evento: "Siamo molto felici di essere ospitati dalla città di Ravenna che con la ricchezza culturale e il prestigio musicale che la contraddistingue sarà una meravigliosa cornice per l’iniziativa. Il concerto di sabato sarà un piacevole modo di terminare la giornata di lavori ma soprattutto rappresenta un momento di condivisione con la cittadinanza, a sottolineare che il notariato non è distante dalla popolazione e che anzi bisogna favorire l’incontro e lo scambio culturale reciproco".

L’assessore Sbaraglia ha poi ringraziato gli organizzatori: "Si tratta di un’occasione importante per la città, si avverte il desiderio da parte dell’associazione Aldo dalla Rovere di creare un legame culturale e consideriamo un grande regalo aver portato a Ravenna un artista così importante". Big Mama Legacy è un tributo al blues in chiave contemporanea in cui Telesforo porta l’esperienza maturata con la sua ricerca musicale a livello internazionale impreziosita da momenti di improvvisazione. Sul palco sarà accompagnato dal quintetto composto da Matteo Cutello alla tromba, Giovanni Cutello al sax alto, Vittorio Solimene per tastiere, organo e voce, Christian Mascetta per chitarra e voce e Michele Santoleri alla batteria. L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni contattare il 3312521101 o scrivere a info@aldodallarovere.it.

Valeria Bellante