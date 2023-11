Tributo al maestro Antonio Taglioni

Un tributo in memoria del maestro Antonio Taglioni. Ad un anno dalla scomparsa del noto docente e in occasione della Giornata nazionale degli Alberi, sarà posta in suo ricordo una targa commemorativa collocata ai pieni della quercia da lui piantata anni fa nel Parco del Loto.

Taglioni oltre ad aver insegnato per decenni alle scuole elementari ed aver ricoperto la carica di PResidente del Distretto scolastico, quale pioniere sul fronte dell’ambientalismo ha presieduto e co-fondato l’Università popolare di Romagna specializzata in corsi di ecologia. Alla cerimonia, prevista per le 11 di oggi, sarà presente l’assessora all’ambiente, Maria Pia Galletti oltre ad altri esponenti dell’Università Popolare e del mondo ambientalista.

m.s.