Tricolore, torna la festa Unuci il 6 maggio al Polo tecnico

Torna a Lugo la Giornata del Tricolore, organizzata dalla sezione lughese dell’Unuci, l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo a quattro anni dall’ultima edizione organizzata nel 2019 in periodo pre-Covid. La manifestazione si svolgerà il 6 maggio nell’aula magna del Polo tecnico professionale di Lugo. A partire dalle 9.30, dopo la presentazione del presidente della sezione, Renzo Preda, si susseguiranno gli interventi di Matteo Battistelli, dirigente scolastico del Polo, Davide Ranalli, sindaco della città e Michele de Pascale, presidente della Provincia e sindaco di Ravenna. Chiuderà, dopo la proiezione dell’opera multimediale realizzata dagli allievi dal titolo ‘Giuseppe Compagnoni e la storia del Tricolore’, il saluto del prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa. "La giornata del Tricolore è il nostro fiore all’occhiello – sottolinea Preda –. La prima edizione organizzata risale al 1997 e, ad ogni edizione, coinvolge gli studenti dell’ultimo anno delle medie e tutte le superiori". Nel corso delle manifestazioni sono state distribuite fino ad ora oltre 9.000 brochure che ripercorrono la storia della bandiera nazionale e la contengono, oltre al libretto che riporta integralmente la Costituzione.

Oltre alla Giornata del Tricolore, la sezione intende ripristinare quest’anno anche gli altri eventi che hanno sempre caratterizzato la sua attività compresa l’assemblea annuale organizzata a chiusura dell’anno. L’appuntamento prossimo sarà ancora più importante dal momento che rappresenta anche l’ultimo alla presidenza per Renzo Preda che dopo 26 anni cede il testimone. Le elezioni per il rinnovo della carica si svolgeranno probabilmente a ottobre. "Continuiamo a conservare il primato di prima sezione Unuci a livello nazionale nel rapporto fra iscritti e abitanti – conferma Preda –. Quest’anno il numero degli associati sfiorerà i 200, cifra che ci colloca al 19° posto nella classifica nazionale insieme alla città di Udine e al terzo posto in quella regionale vicino a realtà più ampie". Tre anni fa la sezione Unuci di Lugo ha assorbito anche la vicina sezione di Imola.

Monia Savioli