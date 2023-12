Trilogia d’autunno, sabato si alza il sipario

Meraviglia, suggestione fortissima. Questi gli stati d’animo di fronte ai nuovi allestimenti della Trilogia d’autunno che, da sabato al 22 dicembre all’Alighieri, vedrà Riccardo Muti sul podio dell’Orchestra giovanile Cherubini in un trittico che comprende ’Norma’ di Bellini (sabato e il 19 dicembre), ’Nabucco’ di Verdi (domenica e 20 dicembre), in forma semi-scenica, e un gala con interpreti del repertorio verdiano (22 dicembre). Il coro del teatro municipale di Piacenza, preparato da Corrado Casati, è sullo sfondo, ma con i cantanti in tuniche di lino dalle tonalità chiare che consentono di catturare luci e proiezioni, così da diventare nelle mani della lighting designer Eva Bruno, del visual artist Svccy e del visual programmer Davide Broccoli immagine viva.

Così la formula consolidata della Trilogia, ideata da Cristina Mazzavillani Muti nel 2012, continua a stupire, per la capacità di proporre a distanza ravvicinata opere diversissime e, quest’anno, per l’allestimento fatto di luci e immagini che animano il palcoscenico e danno vita ai diversi attori in scena, dai cantanti, al coro, all’orchestra. "Un grande omaggio alla cultura italiana attraverso Bellini e Verdi, due capisaldi del nostro Ottocento operistico". Così Riccardo Muti ha definito l’edizione 2023 della Trilogia che ha di fatto già registrato il tutto esaurito attirando pubblico da tutta l’Italia, da Aosta a Trapani, e dal resto d’Europa. Molti arrivano da Francia, Olanda, Svizzera, Cina, Danimarca, Germania, Finlandia. Ma c’è anche chi raggiungerà Ravenna da Giappone e Stati Uniti. Norma ha per protagonista Monica Conesa, Pollione e Oroveso sono rispettivamente Klodjan Kaçani e Vittorio De Campo, mentre Eugénie Joneau è Adalgisa, Vittoria Magnarello è Clotilde e Riccardo Rados è Flavio. Nabucco vede Serban Vasile nei panni del sovrano babilonese, mentre Abigaille è Lidia Fridman e Zaccaria è Evgeny Stavinsky; Francesca Di Sauro è Fenena, mentre è di Riccardo Rados il ruolo di Ismaele. Adriano Gramigni, Giacomo Leone e Vittoria Magnarello sono rispettivamente il Gran sacerdote di Belo, Abdallo e Anna. Info e prevendite 0544249244 www.ravennafestival.org.