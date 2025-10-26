’Trilogia d’autunno’, tempo di prove all’Alighieri

Il Bologna dei sorrisi

Ravenna
26 ott 2025
REDAZIONE RAVENNA
Iniziato il percorso che si concluderà con il debutto delle due nuove produzioni di ’Orlando’ e ’Alcina’ e con il ’Messiah’. Tutto nel segno di Händel.

Si avvicina l’ora della grande lirica e la Trilogia d’Autunno è già arrivata al Teatro Alighieri. Infatti è iniziato il percorso di prove di regia e musicali che si coronerà con il debutto delle due nuove produzioni di ’Orlando’ (mercoledì 12 novembre alle 20, replica venerdì 14) e ’Alcina’ (giovedì 13 novembre alle 20, replica sabato 15), firmate da Pier Luigi Pizzi e da Ottavio Dantone alla guida di Accademia Bizantina, e con il ’Messiah’ (domenica 16 novembre alle 17), sempre con Dantone e la Bizantina affiancati dal Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, preparato da Lorenzo Donati.

Un trittico quindi interamente dedicato a Händel ma anche un omaggio al celeberrimo poema di Ariosto da cui sono tratti personaggi e vicende messi in musica da quell’inarrivabile compositore e genio drammatico. Non a caso il titolo della Trilogia,’L’invisibil fa vedere Amore’, è un verso dell’Orlando furioso, popolato di fragili eroi esposti al potere dell’amore e della magia. In ’Orlando’ ci sarà Filippo Mineccia nei panni del paladino Orlando, perdutamente innamorato di Angelica (Francesca Pia Vitale), la principessa del Catai a sua volta legata al giovane saraceno Medoro (Elmar Hauser), di cui è invaghita anche la pastorella Dorinda (Martina Licari). Solo con l’intervento del mago Zoroastro (Christian Senn), Orlando ritornerà in sé.

Informazioni e prevendite 0544-249244, www.ravennafestival.org

Tag dell'articolo

MusicaTeatro