’Trilogia d’autunno’, tempo di prove all’Alighieri

Si avvicina l’ora della grande lirica e la Trilogia d’Autunno è già arrivata al Teatro Alighieri. Infatti è iniziato il percorso di prove di regia e musicali che si coronerà con il debutto delle due nuove produzioni di ’Orlando’ (mercoledì 12 novembre alle 20, replica venerdì 14) e ’Alcina’ (giovedì 13 novembre alle 20, replica sabato 15), firmate da Pier Luigi Pizzi e da Ottavio Dantone alla guida di Accademia Bizantina, e con il ’Messiah’ (domenica 16 novembre alle 17), sempre con Dantone e la Bizantina affiancati dal Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, preparato da Lorenzo Donati.

Un trittico quindi interamente dedicato a Händel ma anche un omaggio al celeberrimo poema di Ariosto da cui sono tratti personaggi e vicende messi in musica da quell’inarrivabile compositore e genio drammatico. Non a caso il titolo della Trilogia,’L’invisibil fa vedere Amore’, è un verso dell’Orlando furioso, popolato di fragili eroi esposti al potere dell’amore e della magia. In ’Orlando’ ci sarà Filippo Mineccia nei panni del paladino Orlando, perdutamente innamorato di Angelica (Francesca Pia Vitale), la principessa del Catai a sua volta legata al giovane saraceno Medoro (Elmar Hauser), di cui è invaghita anche la pastorella Dorinda (Martina Licari). Solo con l’intervento del mago Zoroastro (Christian Senn), Orlando ritornerà in sé.

