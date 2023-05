Trilogia rinviata a giugno

A seguito dell’ordinanza relativa alla situazione di emergenza metereologica, l’appuntamento di oggi alla Fondazione Sabe per l’arte è stato rinviato a sabato 8 giugno alle 18. Quel giorno si svolgerà la ’Trilogia della vita vagabonda’, conversazione tra l’autrice Laura Falqui, Raffaele Milani e Luciano Nanni alla Fondazione Sabe per l’arte, in via Giovanni Pascoli 31. Da tempo, Laura Falqui ha trasferito la sua scrittura creativa dalla drammaturgia a una forma di non-romanzo stralunato e ironico dove echeggiano le sue passioni letterarie e artistiche insieme al gusto del nonsense e dell’invenzione fantasiosa. L’uovo di Silesius ne è un prototipo, cui fanno seguito i due altri romanzi di questa Trilogia della vita vagabonda: Fondamenti di vita celeste sulla terra e Vaniglio road. Con arguzia di teatrante, Falqui legge la sua stessa scrittura composta di romanzi corali ma senza coro; di gente solitaria, vagabonda, folle ma non troppo; di paesaggi innevati, di luoghi attraversati da mendicanti avventurosi, di orizzonti canadesi esplorati con una Harley Davidson.

In occasione dell’evento, Luciano Nanni, filosofo e semiologo, e Raffaele Milani, autore di Estetica e filosofo del paesaggio, tentano di definire qualcosa che sfugge alle definizioni. La Trilogia è un viaggio nelle parole con spirito erratico e onnivoro, ricordi inesistenti, sogni esoterici fatti a mano in un ribollente crogiuolo con ironia e divertimento. Ingresso libero fino a esaurimento posti. L’evento sarà trasmesso anche in streaming tramite il sito e il canale YouTube della Fondazione.