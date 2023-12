Trilogia, tocca a ’Norma’

Così differenti per profilo musicale, ’Norma’ e ’Nabucco’ condividono il dramma di protagoniste divise fra amore e trasgressione, la cornice sacrale e, quest’anno, il palcoscenico del teatro Alighieri di Ravenna e la sapiente direzione di Riccardo Muti sul podio della sua Orchestra Giovanile ’Luigi Cherubin’i.

Con i nuovi appuntamenti con ’Norma’ e ’Nabucco’, rispettivamente oggi e domani sempre alle 20.30, continua ’Una trilogia secondo Riccardo Muti’, che corona il Ravenna Festival lungo un percorso che arriva dritto al cuore dell’opera italiana. Come sottolinea il maestro, "molto spesso, l’andamento della musica di Bellini è, per così dire, ‘lunare’: riflette la mediterraneità del nostro mondo, un sentimento affettivo che affiora in ogni melodia. Nel ’Nabucco’ ci sono ancora elementi che nascono da Bellini: la differenza sta nel fermento rivoluzionario, nell’energia del tutto nuova che accompagna sempre il lirismo verdiano".

I due titoli sono presentati in forma semi-scenica, in perfetto equilibrio tra l’agire del palcoscenico e la dimensione del concerto; la scenografia virtuale’ è firmata da Svccy, da Davide Broccoli e da Eva Bruno.

Il coro invece è sempre quello del teatro Municipale di Piacenza, preparato da Corrado Casati.

