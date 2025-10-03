Trionfo a Tokyo per Olmi. La ’Bohème’ strappa applausi

Applausi al New National Theatre di Tokyo per l’apertura della stagione operistica con la ’Bohème’ di Puccini affidata alla direzione del maestro Paolo Olmi, per la regia di Jun Aguni, le scene di Pasquale Grossi e i costumi di Alessandro Ciammarughi.

Nel cast il soprano Marina Costa-Jakson, il tenore Luciano Ganci, il baritono Massimo Cavalletti, il basso Andrea Pellegrini e anche cantanti giapponesi che hanno dimostrato una dizione italiana perfetta. Ottimo il Coro di Tokyo e straordinaria la Tokyo Philharmonic Orchestra.

Contrariamente a quanto avviene di solito in Giappone, la rappresentazione è stata spesso interrotta da applausi a scena aperta non solo dopo le romanze più famose ma anche all’inizio del secondo e del terzo atto, quando si poteva ammirare una ricostruzione dettagliatissima e suggestiva della Parigi ottocentesca. Alla fine il pubblico giapponese ha tributato applausi calorosissimi a tutti gli interpreti, al maestro Olmi (che dirige a Tokyo da 26 anni) e all’orchestra, che a sua volta si è alzata per applaudire il direttore italiano.

Tra gli ospiti della serata, oltre all’ambasciatore di Italia Gianluigi Benedetti e al ministro della Cultura giapponese, era presente anche il principe della Corona Akishino, fratello dell‘imperatore e padre del futuro imperatore del Giappone.

"Sono molto contento che sia andata bene – ha dichiarato Olmi – con il principe e la principessa Akishino abbiamo parlato quasi mezz’ora: entrambi amano molto la musica italiana e mi hanno riferito di essersi emozionati quando durante il Covid i nostri musicisti suonavano nelle terrazze, nei tetti, nei cortili e dovunque fosse possibile. Il momento più bello per me però è stato quando l’orchestra alla fine si è alzata ad applaudire".